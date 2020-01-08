محرز يكشف سبب عدم حضوره حفل «الكاف»

2020/01/08 | 13:40

اخبار السعودية )- كشف الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن سبب عدم حضوره الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي أقيم أمس في مدينة الغردقة المصرية، وحصل فيها السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وهنأ محرز ماني عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وأضاف محرز: «تهانينا لماني بفوزه بالجائزة المستحقة جداً.



آسف على عدم الحضور، لكني كان علي تسجيل الأهداف من أجل جائزة عام 2020.



أراكم العام المقبل إن شاء الله».

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