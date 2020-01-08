رئيس وزراء العراق: طهران أبلغتنا بقصف الأميركيين

2020/01/08 | 13:46

اخبار السعودية )- أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن إيران أبلغت بلاده بضرباتها على الأميركيين في العراق.وقال إن طهران أكدت لبغداد أن القصف سيقتصر على مواقع للجيش الأميركي.وأضاف عبد المهدي: "لم تردنا حتى

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