وزير الطاقة الإماراتي: لا مخاطر فورية على شحنات النفط في مضيق هرمز

2020/01/08 | 14:41

اخبار السعودية )- قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم (الأربعاء)، إنه لا يتوقع مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، بعد أن هاجمت إيران قاعدتين ااتمركز فيهما قوات أميركية في العراق.

ورأى المزروعي على هامش مؤتمر في أبوظبي أن الوضع ليس حرباً، داعياً إلى عدم المبالغة بشأن ما يحدث حالياً.



وأضاف: «لن نشهد حرباً...



هذا قطعاً تصعيد بين الولايات المتحدة، وهي دولة حليفة، وإيران، وهي دولة مجاورة، وآخر ما نرغب فيه هو المزيد من التوتر في الشرق الأوسط».

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