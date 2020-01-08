الحشد الشعبي يهدد واشنطن بـ«ضربة عراقية»

2020/01/08 | 14:41

اخبار السعودية )- توعد القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي العراقية قيس الخزعلي اليوم (الأربعاء) بتوجيه ضربة «عراقية» للقوات الأميركية لا تقل عن مستوى الرد الإيراني، انتقاماً لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية.وقال الخزعلي، وهو قائد فصيل عصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، في تغريدة، إن «الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد سليماني حصل، الآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد المهندس»، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.وأضاف: «لأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني وهذا وعد».

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