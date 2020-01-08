المعارضة السورية تعلن استعادة خمس قرى في ريف إدلب الشرقي

2020/01/08 | 16:45

اخبار السعودية )- أعلنت المعارضة السورية استعادة السيطرة على خمس قرى في ريف إدلب الشرقي، اليوم (الأربعاء)، بعد هجوم شنته على مواقع قوات النظام، وتحدّثت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من الجيش السوري.

وقال مسؤول عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر: «شنّت فصائل المعارضة فجر اليوم هجوماً على مواقع القوات الحكومية السورية...



شمال شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الشرقي»، لافتا إلى مقتل أكثر من 20 عنصراً من الجيش السوري بينهم عميد وعقيد، على أطراف قريتي برسة وسمكة، و«اغتنام ثلاث دبابات وعربة نقل جنود وتدمير ثلاث مركبات».

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