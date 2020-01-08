2020/01/08 | 16:45

اخبار السعودية )- اضطلع «فيسبوك» بدور في وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض الذي عرف كيف يستفيد لأقصى حد من أدوات موقع التواصل الاجتماعي كما أقر مسؤول في الشركة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أندرو بوسوورث، الذي يعتبر ضمن دائرة المستشارين المقربين لمارك زوكربرغ مؤسس «فيسبوك» قوله في مذكرة داخلية لزملائه الشهر الماضي، إن الرئيس الأميركي «لم ينتخب بسبب المعلومات الخاطئة الروسية أو شركة كامبريدج أناليتيكا.



انتخب لأنه أطلق أفضل حملة دعائية رأيتها على الإنترنت.



لا غير».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في «فيسبوك»: الموقع ساهم في انتخاب ترمب عام 2016) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول في «فيسبوك»: الموقع ساهم في انتخاب ترمب عام 2016) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).