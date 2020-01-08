2020/01/08 | 16:51

اخبار السعودية )- دان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء "الانتهاك الإيراني للسيادة" في بلاده، وهو ابن محافظة الأنبار حيث قاعدة عين الأسد التي تعرضت لقصف صاروخي إيراني فجراً رداً على اغتيال الجنرال

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