كارلوس غصن من بيروت: تعرّضت لمؤامرة واعتُبرت مذنباً قبل محاكمتي

2020/01/08 | 17:47

اخبار السعودية )- عرض قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، اليوم (الأربعاء)، روايته لما حصل له في اليابان التي فرّ منها أخيراً فيما كان ينتظر محاكمته في مخالفات مالية اتُّهم بارتكابها عندما كان رئيساً لشركة صناعة السيارات «نيسان».وتحدّث غصن الذي رافقته زوجته كارول بالإنجليزية.وشكر بدايةً السلطات اللبنانية، وقال: «أنا اليوم فخور بأن أكون لبنانياً لأن البلد الوحيد الذي وقف الى جانبي هو لبنان»، علماً أنه ولد في البرازيل لأبويين لبنانيين والتحق بالمدرسة في لبنان قبل أن يعود إلى الاغتراب، خصوصاً إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها أيضاً.

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