صالح يستنكر القصف الإيراني ويرفض الزج بالعراق في حرب جديدة

2020/01/08 | 17:53

اخبار السعودية )- أعرب رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء عن استنكاره للقصف الصاروخي الإيراني الذي طال مواقع عسكرية تضم جنوداً أميركيين على الأراضي العراقية فجراً، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال

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