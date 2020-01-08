7 مصابين في زلزال قرب محطة بوشهر النووية غرب إيران

2020/01/08 | 18:18

اخبار السعودية )- ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة، اليوم (الأربعاء)، منطقة تبعد نحو 50 كيلومتراً عن محطة بوشهر النووية الإيرانية قرب ساحل الخليج، كما أفاد «المعهد الأميركي لرصد الزلازل».وقال «المعهد الأميركي»، على موقعه الإلكتروني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن الزلزال الذي حدد على عمق 10 كيلومترات ضرب منطقة تقع على بعد 17 كيلومتراً جنوب شرقي برازجان.من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن سكان بوشهر، موقع المحطة النووية الوحيدة في البلاد، شعروا بالزلزال، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار في المحطة.

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