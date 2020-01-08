الأمم المتحدة: لا ينبغي أن يدفع العراق «ثمن تناحرات خارجية»

2020/01/08 | 18:18

اخبار السعودية )- دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم (الأربعاء)، في بيان، إلى ضبط النفس واستئناف الحوار، بعد القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكرتين تؤويان جنوداً أميركيين وأجانب، معتبرة أنه لا ينبغي أن يدفع العراق «ثمن تناحرات خارجية».وقالت البعثة الأممية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الهجمات الصاروخية الأخيرة في محافظتي أربيل والأنبار لا تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع، وهي تنتهك السيادة العراقية مجدداً.العنف غير المبرر له آثار متوقعة».

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