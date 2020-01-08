مصادر غربية: إيران تعمدت عدم إصابة الجنود الأميركيين

2020/01/08 | 19:26

اخبار السعودية )- قالت مصادر حكومية أميركية وأوروبية مطلعة على تقديرات المخابرات، إن إيران سعت عمدا إلى تجنب وقوع أي خسائر في صفوف الجنود الأميركيين خلال قصفها الصاروخي لقواعد عراقية تستضيف القوات الأميركية في العراق،

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