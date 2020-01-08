مسؤولون غربيون يرجحون تعمد إيران عدم إصابة جنود أميركيين

2020/01/08 | 19:51

اخبار السعودية )- قالت مصادر حكومية أميركية وأوروبية مطلعة على تقديرات المخابرات إن من المعتقد أن إيران سعت عمدا إلى تجنب وقوع أي خسائر في صفوف الجنود الأميركيين خلال قصفها الصاروخي لقواعد تستضيف القوات الأميركية في العراق ردا على قتل واشنطن لقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني.

وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لوكالة «رويترز»، اليوم (الأربعاء)، أن من المعتقد أن الإيرانيين تعمدوا أن تخطئ الهجمات القوات الأميركية للحيلولة دون خروج الأزمة عن نطاق السيطرة مع توجيه رسالة عن قوة العزم لدى إيران.

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