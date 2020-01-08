حفتر والسراج في روما... ودعوة روسية - تركية لوقف إطلاق النار

2020/01/08 | 19:51

اخبار السعودية )- قال مصدر بالحكومة الإيطالية إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر سيجتمع اليوم (الأربعاء) مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما، وسط نداءات لوقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي والحكومة المعترف بها دوليا، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.ولم يذكر المصدر أي تفاصيل عن الاجتماع المقرر عقده في مكتب كونتي في روما.وأضافت الوكالة، نقلاً عن المصدر نفسه، أنه من المتوقع عقد اجتماع بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وكونتي مساء اليوم.

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