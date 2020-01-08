بغداد: نرفض تحويل العراق إلى ساحة حرب لتصفية الحسابات

2020/01/08 | 19:57

اخبار السعودية )- أعربت الخارجية العراقية، الأربعاء، عن رفضها تحويل العراق إلى ساحة حرب لتصفية الحسابات، مشيرة إلى أنها ستستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على الضربات الصاروخية.وقالت الخارجية العراقية في بيان، إنها ستبلغ

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