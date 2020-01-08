العراق يستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على «خرق السيادة»

2020/01/08 | 20:52

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستستدعي السفير الإيراني في بغداد للاحتجاج على ما عدّته «خرقاً للسيادة العراقية»، عقب هجوم صاروخي إيراني فجراً على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون، رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.وقالت الخارجية، في بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إنها «ترفض تلك الاعتداءات»، مؤكدةً عدم السماح «بأن يكون العراق ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار».

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