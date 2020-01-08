2020/01/08 | 22:54

اخبار السعودية )- كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم (الأربعاء)، تفاصيل القبض على الإرهابي محمد حسين آل عمار، أخطر مطلوب أمني في القطيف، الذي نُسبت إليه جرائم إرهابية عدة، بينها اختطاف قاضٍ في المنطقة الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تكشف تفاصيل القبض على أخطر مطلوب أمني في القطيف) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تكشف تفاصيل القبض على أخطر مطلوب أمني في القطيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).