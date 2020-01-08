تنحي هاري وميغان عن واجباتهما بالأسرة المالكة البريطانية

2020/01/08 | 22:54

اخبار السعودية )- أعلن الأمير هاري، وزوجته ميغان، دوقة ****، اليوم (الأربعاء) تخليهما عن واجباتهما كعضوين «بارزين» بالأسرة الملكية البريطانية، بحسب ما ذكرا على موقع «إنستغرام».

وأضافا، في البيان، أنهما «سيعملان ليصبحا مستقلين ماليا»، مشيرين إلى أنهما يسعيان لـ«موازنة» وقتهما بين المملكة المتحدة وأميركا الشمالية.

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