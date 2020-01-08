«رالي داكار السعودية» يتوقف في عاصمة راليات الشرق

2020/01/08 | 23:56

اخبار السعودية )- تزخر منطقة حائل بالعديد من المواقع الأثرية والتاريخية، واليوم «رالي داكار السعودية 2020» يسلط الضوء على مدينة تُعدّ محطة مهمة على الطريق التجاري الذي يربط البحر الأحمر ببلاد ما بين النهرين.

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