الصدر: الأزمة انتهت وعلى الفصائل عدم البدء بعمل عسكري

2020/01/08 | 23:56

اخبار السعودية )- قال الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، اليوم (الأربعاء)، إن الأزمة التي عانى منها العراق قد انتهت، وذلك في أعقاب التصريحات الصادرة عن إيران والولايات المتحدة التي تنم عن عدم وجود نية للتصعيد، ودعا الفصائل العراقية المسلحة إلى عدم تنفيذ هجمات.ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، دعا الصدر في بيان إلى وجوب تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على حماية سيادة واستقلال العراق خلال الخمسة عشر يوماً المقبلة وإجراء انتخابات مبكرة، مضيفاً أن العراقيين ما زالوا يسعون لإنهاء التواجد الأجنبي بالبلاد.

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