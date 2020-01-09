وسائل إعلام عراقية: سماع دوي انفجار في المنطقة الخضراء

2020/01/09 | 00:04

اخبار السعودية )- ذكرت وسائل إعلام عراقية أن دوي انفجار سمع في المنطقة الخضراء.

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