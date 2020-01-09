صاروخان يخطئان هدفهما ويسقطان بعيدا عن سفارة واشنطن ببغداد

2020/01/09 | 00:35

اخبار السعودية )- ذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن صواريخ استهدفت محيط السفارة الأميركية في بغداد، وأضافت المصادر أن الصواريخ أخطأت السفارة وسقطت على بناء الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.وأعلن الجيش العراقي في وقت

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