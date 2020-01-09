الريال يقسو على فالنسيا بثلاثية ويتأهل لنهائي «السوبر الإسباني» في جدة

2020/01/09 | 00:58

اخبار السعودية )- تغلب ريال مدريد على النقص العددي في صفوفه بسبب الإصابات، وتأهَّل بجدارة إلى نهائي بطولة «كأس السوبر الإسباني» في نسختها التاريخية المقامة حالياً بمدينة جدة السعودية، إثر فوزه الكبير 3 - 1 على فالنسيا، اليوم (الأربعاء)، في الدور قبل النهائي للبطولة.

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