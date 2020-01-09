السعودية تؤكد وقوفها مع العراق لتجنيبه خطر الحرب والاضطرابات

2020/01/09 | 01:29

اخبار السعودية )- أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، وقوف المملكة وقيادتها الدائم مع العراق، مشيراً إلى أن السعودية ستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على حسباه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقف المملكة وقيادتها دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل مافي وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي".

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