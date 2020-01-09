غموض حول تحطم طائرة أوكرانية في طهران

2020/01/09 | 02:31

اخبار السعودية )- تحطمت طائرة ركاب أوكرانية كانت تقل 176 شخصاً في ظروف غامضة فجر أمس بعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، مما أدى إلى مقتلهم جميعاً.وجاء هذا الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً خطيراً بعدما أطلقت إيران صواريخ استهدفت القوات الأميركية في العراق.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو من كييف أن غالبية ضحايا الطائرة المنكوبة، وهي من طراز «بوينغ 737»، إيرانيون وكنديون وأوكرانيون.



وأكدت «الخطوط الأوكرانية الدولية» أن «الطائرة كانت في وضع تشغيلي»، وأنها «واحدة من أفضل طائراتنا مع طاقم رائع».

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