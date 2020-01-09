الصدر: الأزمة انتهت وعلى الفصائل العراقية عدم البدء بعمل عسكري

2020/01/09 | 02:39

اخبار السعودية )- قال الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، الأربعاء، إن الأزمة التي عانى منها العراق قد انتهت، وذلك في أعقاب التصريحات الصادرة عن إيران والولايات المتحدة التي تنم عن عدم وجود نية للتصعيد، ودعا الفصائل

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