مدير بـ«نيسان» متفاجئ من عدم تفسير غصن لـ«استخدامه الشخصي لأموال الشركة»

2020/01/09 | 12:17

اخبار السعودية )- قال هيتوشي كاواغوتشي، المدير البارز بشركة «نيسان» اليابانية للسيارات، إنه فوجئ بعدم قدرة الرئيس السابق للشركة، كارلوس غصن، على تفسير سوء تصرفاته أثناء رئاسته للشركة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.وأضاف كاواغوتشي، الذي يتهمه غصن بالتدبير لعملية القبض عليه، إنه لم يتفاجأ بإشارة غصن إليه تحديداً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس (الأربعاء)، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.وقال: «فوجئت بأن غصن غير قادر على تفسير سوء تصرفاته واستخدامه الشخصي لأموال الشركة».وتابع: «بدلاً من توضيح سوء تصرفاته، أظهر حديثه عن انقلاب وعن النظام القضائي الياباني أنه في وضع ارتباك».

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