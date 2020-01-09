تحقيق: الطائرة الأوكرانية المنكوبة استدارت للعودة بعدما واجهت «مشكلة»

2020/01/09 | 12:17

اخبار السعودية )- أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز «بوينغ 737» التي تحطّمت أمس (الأربعاء) في طهران استدارت للعودة بعدما واجهت «مشكلة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وأفادت المنظمة التي نشرت نتائج تحقيقها الأولّي على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء - الخميس أن «الطائرة اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت إلى ارتفاع 8 آلاف قدم (نحو 2400 متر).لم يبعث الطيّار بأي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية».وأضافت أنه «بحسب شهود العيان...شوهد حريق على متن الطائرة ازدادت حدّته».

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