صورة تظهر ميغان ماركل دون خاتم الزفاف قبل ساعات من التخلي عن المهام الملكية

2020/01/09 | 14:20

اخبار السعودية )- قبل ساعات من إعلان الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته الأميركية ميغان ماركل أنهما يعتزمان التخلي عن مهامهما الملكية الرئيسية، التقط مصورون صحافيون صورة لميغان دون خاتم الزواج الخاص بها، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والتساؤلات.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، تم التقاط هذه الصورة أثناء زيارة ميغان مسرح دورفمان الوطني في لندن أول من أمس (الثلاثاء)، حيث ظهرت فيها دون خاتم الزواج أثناء خروجها من المسرح.

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