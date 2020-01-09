القضاء اللبناني يمنع غصن من السفر

2020/01/09 | 14:20

اخبار السعودية )- أصدر القضاء اللبناني اليوم (الخميس) قراراً بمنع سفر رجل الأعمال كارلوس غصن خارج البلاد، بعد استماع النيابة العامة التمييزية إليه بشأن "النشرة الحمراء" الصادرة بحقه عن الانتربول، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.وقال المصدر إن "النيابة العامة التمييزية أصدرت قراراً بمنع سفر غصن وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية"، علماً أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية.

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