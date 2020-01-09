تقرير: إيران بعثت بـ«رسائل متتالية» للولايات المتحدة بانتهاء هجماتها الصاروخية

2020/01/09 | 16:23

اخبار السعودية )- قال مصدر مسؤول لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن إيران أرسلت رسائل عدة متتالية إلى الولايات المتحدة، بعد الهجمات الصاروخية التي نفذتها فجر أمس (الأربعاء) على العراق، جاءت فيها جملة واحدة: «لقد انتهينا».

وأضاف المصدر أن إيران أرسلت بهذه الرسائل المتماثلة عبر 3 قنوات خلفية على الأقل؛ في سويسرا ودول أخرى، وتابع قائلاً: «أرادت إيران أن تبلغ أميركا بعملها الانتقامي رداً على مقتل سليماني، وكانت تنتظر لترى كيف سترد الولايات المتحدة عليها».

ووصلت هذه الرسائل المتتالية بينما كان المسؤولون الأميركيون يقيّمون الهجمات الإيرانية، ويضعون خططاً للرد.

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