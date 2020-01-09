عروسان كانا في طهران لـ«جمع صور زفافهما» ضمن ضحايا الطائرة الأوكرانية

2020/01/09 | 16:23

اخبار السعودية )- قالت عائلتا عروس وعريس تزوجا حديثاً وتوفيا عندما تحطمت طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية الأوكرانية» في إيران، إنهما كانا في العاصمة طهران لجمع صور زفافهما.وكان سعيد تاهماسيبي قد توجه جواً إلى طهران مع زوجته الجديدة نيلوفر إبراهيم في المحطة الثانية من حفل زفافهما مع الأصدقاء والعائلة بعد أن تزوجا رسمياً في لندن الشهر الماضي، وفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وتاهماسيبي، البالغ من العمر 35 عاماً، من مدينة تشيسويك، وكان مهندساً ويحاول الحصول على شهادة دكتوراه بصفته باحثاً في الدراسات العليا بجامعة «إمبريال كوليدج» في لندن.

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