وزير الخارجية العراقي يدعو إلى تجنب سياسة المحاور

2020/01/09 | 17:04

اخبار السعودية )- دعا وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الخميس، إلى إبعاد البلاد عن سياسة المحاور، وقال إن أي تصعيد في المنطقة يصب في مصلحة الإرهابيين.هذا وتبرأت ميليشيا الحشد الشعبي العراقية، الخميس، من قصف

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