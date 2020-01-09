جونسون يدعو إلى «إنهاء الأعمال العدائية» في اتصال مع روحاني

2020/01/09 | 17:25

اخبار السعودية )- دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إنهاء المواجهة بين طهران وواشنطن، وأكد على التزام لندن بالاتفاق النووي، بحسب ما ذكرت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.ودعا جونسون إلى «إنهاء الأعمال العدائية» وأكد على التزام بريطانيا بالاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى والذي وصفه بأنه «أفضل ترتيب متوفر حاليا لتحقيق هدفنا بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي».

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