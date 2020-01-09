«بيل» و«نانسي»... تزوجا لـ64 عاماً وماتا «ممسكين أيدي بعضهما»

2020/01/09 | 17:25

اخبار السعودية )- توفي رجل وزوجته من ولاية أوهايو الأميركية كانا متزوجين منذ أكثر من 64 عاماً بفارق خمس ساعات عن بعضهما بعضاً عشية عيد الميلاد الماضي، وكانا يمسكان أيدي بعضهما وتقاسما أنفاسهما الأخيرة، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ورحل بيل شافراث البالغ من العمر 88 عاماً، في نحو الساعة 7 صباحاً، بينما توفيت زوجته نانسي البالغة من العمر 85 عاماً نحو الساعة 11 صباحاً في بروكديل سنيور ليفينغ في مدينة ووستر، بولاية أوهايو.

وكان الزوجان يقطنان في دار لرعاية المسنين العام الماضي كله.

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