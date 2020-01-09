2020/01/09 | 17:52

اخبار السعودية )- الخزعلي: لم تنطلق بعد ساعة الصفر للثأر لأبو مهدي المهندس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: لم تنطلق بعد ساعة الصفر للثأر لأبو مهدي المهندس) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: لم تنطلق بعد ساعة الصفر للثأر لأبو مهدي المهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).