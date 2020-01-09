خادم الحرمين يوجه دعوة رسمية للرئيس التونسي لزيارة السعودية

2020/01/09 | 18:26

اخبار السعودية )- سلم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الرئيس التونسي قيس سعيد، دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة السعودية.وكتب الأمير فيصل بن فرحان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية».

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