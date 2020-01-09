2020/01/09 | 18:26

اخبار السعودية )- وقَّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مذكرة تعاون مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي، تشمل كثيراً من المبادرات والبرامج التدريبية المشتركة، إضافة إلى تبادل التقارير والدراسات ذات الشأن المشترك في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.واستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم (الخميس)، وذلك بمقر التحالف بالرياض، واستعرض الجانبان سُبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الإسلامي يوقِّع مذكرة تعاون مشترك مع «منظمة التعاون») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الإسلامي يوقِّع مذكرة تعاون مشترك مع «منظمة التعاون») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).