بوتين يشرف على تجربة صاروخ أسرع من الصوت

2020/01/09 | 19:28

اخبار السعودية )- أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تدريبات عسكرية بالقرب من القرم، اليوم (الخميس)، شملت إطلاق الصاروخ «كينغال» الأسرع من الصوت، حسب وكالة «تاس» الروسية للأنباء.ونشرت روسيا أول صواريخها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ولها قدرات نووية في نهاية ديسمبر (كانون الأول).وأبلغ القائد الأعلى للقوات البحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، بوتين فور الانتهاء من التدريبات أنها كانت ناجحة، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

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