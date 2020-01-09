السعودية تدين انتهاك إيران للسيادة العراقية

2020/01/09 | 19:28

اخبار السعودية )- أعلنت السعودية عن إدانتها وشجبها للانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية، وجددت دعوتها لضبط النفط من قبل كافة الأطراف، وأكدت حرصها على أمن واستقرار العراق.

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