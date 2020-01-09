شبهات فساد حول أشخاص مرشحين للحكومة التونسية

2020/01/09 | 19:59

اخبار السعودية )- أخطرت هيئة مكافحة الفساد في تونس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، اليوم (الخميس)، بشأن شبهات فساد تحوم حول عدد من الوزراء المرشحين، في رسالة رسمية.ووجّهت الهيئة رسالة تشمل أسماء وزراء وكتاب دولة تضمنتها تشكيلة الحكومة المقترحة من الجملي، والتي ينتظر عرضها غداً (الجمعة) على البرلمان في جلسة منح الثقة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

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