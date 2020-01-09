كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـ«بريكست»: ترتيبات ما بعد الخروج «صعبة»

2020/01/09 | 19:59

اخبار السعودية )- قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) ميشال بارنييه، اليوم (الخميس)، إن الجدول الزمني للتفاوض بشأن ترتيبات ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن التجارة والأمن، «صعب للغاية».وأوضح بارنييه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن تركيز الاتحاد الأوروبي سوف يتضمن تطوير هياكل جديدة من أجل التعاون والشراكة المستقبلية في مكافحة الجريمة والإرهاب، بالإضافة إلى اتفاق تجاري.وأضاف بارنييه الموجود في استوكهولم: «أمامنا مقدار كبير من العمل إذا أردنا تأمين شراكة جديدة طموحة».

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