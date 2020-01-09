2020/01/09 | 20:10

اخبار السعودية )- كرار محمد شاب من البصرة يعمل مصوراً هاوياً في مجال صنع المجسمات الصغيرة.مع بداية الاحتجاجات في بغداد، راودت كرار فكرة تخليد هذا الحراك عن طريق عمل فني يمثل هذه الحقبة من تاريخ العراق.لم يكتفِ كرار

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