مسؤولون أميركيون: نيران إيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية

2020/01/09 | 21:32

اخبار السعودية )- قال مسؤولون أميركيون إن إيران ربّما أسقطت بطريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت أمس (الأربعاء)، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا فيها وعددهم 176 شخصاً.

ونقلت مجلة «نيوزويك» وقناتا «سي بي إس» و«سي إن إن» عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الصناعية والرادار والبيانات الإلكترونية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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