ترمب: عقوبات جديدة على إيران دخلت حيّز التنفيذ

2020/01/09 | 21:32

اخبار السعودية )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران إثر إطلاق صواريخ على قاعدة تضم جنوداً أميركيين في العراق.وقال: «تم الأمر.شددنا (العقوبات).كانت صارمة جداً، لكن تم الآن تشديدها إلى حد بعيد...وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة»، متوعدا بـ«عقوبات إضافية» من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

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