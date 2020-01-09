نواب بريطانيا يوافقون نهائياً على اتفاق «بريكست»

2020/01/09 | 22:03

اخبار السعودية )- أعطى النواب البريطانيون، اليوم (الخميس)، موافقتهم النهائية على النص الذي سيسمح للندن بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني)، في تصويت تاريخي بعد أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف سنة.ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، صادق مجلس العموم الذي يهيمن عليه المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على النص الذي يرسي اتفاق «بريكست» في قانون، بأغلبية 330 صوتا مقابل 231 صوتا معارضا.وسيُطرح القانون الأسبوع المقبل على مجلس اللوردات قبل أن توافق عليه الملكة إليزابيث الثانية، على أن يبرمه البرلمان الأوروبي في 29 يناير قبل يومين من موعد «بريكست».

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