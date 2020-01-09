رئيس الوزراء اليمني لـ«الشرق الأوسط»: لا تراجع عن مكافحة الفساد رغم حملات التشكيك

2020/01/09 | 22:03

اخبار السعودية )- سألت «الشرق الأوسط» رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، عن قراراته حول «ضبط إيرادات الدولة ومناقصات المشتقات النفطية»، وأن البعض يشكك في إمكانية تطبيق مثل هذه القرارات، فأجاب: «ربما دافع البعض في التشكيك بإمكانية تطبيق هذه القرارات هو معرفتهم بحجم وأهمية القرار وحجم الصعوبات».

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