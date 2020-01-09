خارجية العراق تبلغ إيران رفضها قصف معسكرات على أراضيها

2020/01/09 | 22:45

اخبار السعودية )- استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني في البلاد الخميس، على "خلفية قيام إيران بقصف معسكرات داخل العراق تضم قوات عراقية وغير عراقية".وقد أناب السفير عنه القائم بالأعمال المؤقت السيد موسى

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