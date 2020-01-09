حفتر يرفض اقتراح أنقرة وموسكو وقف إطلاق النار

2020/01/09 | 23:35

اخبار السعودية )- رفض قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم (الخميس)، الدعوة التي وجهتها أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار، معلنا استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق».وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية بياناً صادراً عن المتحدث باسمه أحمد المسماري، أعلن فيه «استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، ذلك أن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات».

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