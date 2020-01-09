مقتل قائد منشق من «طالبان» في غارة أميركية

2020/01/09 | 23:35

اخبار السعودية )- قُتل، أمس (الأربعاء)، القائد المنشق بحركة «طالبان»، الملا نانجيالاي، مع مسلحين آخرين في غارة جوية أميركية بمحافظة هرات، غرب أفغانستان، وفق مصادر أفغانية.وقال مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس): «أؤكد مقتل القائد في طالبان الملا نانجيالاي، مع عدة مقاتلين آخرين في عملية للقوات الأجنبية في مقاطعة شينداد بمحافظة هرات»، وحدد أنّ العملية وقعت مساء أمس (الأربعاء).وذكر مصدر رفيع في شرطة المحافظة، فضل عدم ذكر اسمه، أنّ الهجوم ضد الملا نانجيالاي نفذ بواسطة ضربة طائرة مسيرة أميركية.

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